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Борис I, король Андорры – как русский комбинатор ненадолго стал европейским монархом

Борис I, король Андорры – как русский комбинатор ненадолго стал европейским монархом

Имя Бориса Скосырева мало знакомо у нас в стране, но в Европе этого человека запомнили очень хорошо. Этот напористый и умный авантюрист сумел стать на две недели королем Андорры, начать в стране прогрессивные реформы и даже объявить и с позором проиграть войну.

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