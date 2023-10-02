Чудо науки: первые отечественные устрицы появились в Севастополе

Первые абсолютно отечественные устрицы появились в Севастополе. Их вырастили ученые на устричной ферме и в течение нескольких лет они могут занять весь российский рынок, потеснив привычные французские, японские и африканские.
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