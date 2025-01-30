Еврокомиссия попыталась предотвратить раскол ЕС из-за Трампа

Европейская комиссия (ЕК) призвала государства-члены Европейского союза (ЕС) на закрытом заседании сохранять единство, готовясь к тому, что президент США Дональд Трамп сыграет на их разногласиях для продвижения своей программы «Америка прежде всего».
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