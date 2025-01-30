Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Уж как они врут своему народу, мы знаем. Мой дед прошёл всю войну. Часто стала вспоминать его рассказы. Он говорил, ч...В Германии заявил...
  • Мария
    Мон шер  ами. Им всем на шару и уксус сладкий! Их Президент на шару какую молодуху обрёл!  Мало ему такого загляденья...Во Франции считаю...
  • Елена Писаренко
    Интересно а что весь мир не в состоянии отправить обратку америкозамПоявились подробн...

Еврокомиссия попыталась предотвратить раскол ЕС из-за Трампа

Еврокомиссия попыталась предотвратить раскол ЕС из-за Трампа

Европейская комиссия (ЕК) призвала государства-члены Европейского союза (ЕС) на закрытом заседании сохранять единство, готовясь к тому, что президент США Дональд Трамп сыграет на их разногласиях для продвижения своей программы «Америка прежде всего».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх