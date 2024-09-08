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Добрый Мир

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Верховный Суд РФ не дал снести дом, признанный самовольной постройкой

Верховный Суд РФ не дал снести дом, признанный самовольной постройкой

9K прочтений  Самовольная постройка в обиходе нередко ассоциируется с ее неизбежным сносом. Однако такая мера, по смыслу гражданского законодательства, является исключительной, и надежда на сохранение постройки в значительном числе случаев сохраняется.

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