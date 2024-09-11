Кэти Перри оценила поведение мужа, засмотревшегося на ягодицы Кардашьян

Певица не увидела проблемы в этой ситуации КЭТИ ПЕРРИ И ОРЛАНДО БЛУМ GLOBALLOOKPRESS.COM/CRASH Кэти Перри оценила поведение своего супруга Орландо Блума, засмотревшегося на фигуру Ким Кардашьян во время гала-концерта и званого ужина модного дома Kering в Нью-Йорке.
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