ГРИГОРИЙ ЛЕВИН На недавнем совещании с Правительством Президент России мягко так и ненавязчиво предложил рассмотреть вопрос об ограничениях поставок стратегического сырья на внешние рынки для недружественных государственных образований.
В отличие от запада Россия ещё может закручивать гайки. Как говорит наш Президент: “Мы ещё не начинали!”
Комментарии
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ВераВерная
Поднесём увесистую дулю к западной носопырке? Конечно, поднесём😜
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1 д.
Виктор Горшков
Верится с большим трудом,т.к. много говорим и второе много явных,особенно скрытых противников чьи материальные интересы затронет.А также недвижимость и дети за границей,там с этим быстро начнут принимать меры. Противостояние будет не шуточное и жесткое со стороны элиты всех мастей.
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1 д.
Людмила Фирстова
Виктор Горшков, ничего другого вы никогда не напишите, потому что вам не заплатят, а вот за такой комментарий, написанный по методичке, вы получите свои 30 сребреников...
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1 д.
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