В отличие от запада Россия ещё может закручивать гайки. Как говорит наш Президент: “Мы ещё не начинали!”

Верится с большим трудом,т.к. много говорим и второе много явных,особенно скрытых противников чьи материальные интересы затронет.А также недвижимость и дети за границей,там с этим быстро начнут принимать меры. Противостояние будет не шуточное и жесткое со стороны элиты всех мастей.

Людмила Фирстова

Виктор Горшков, ничего другого вы никогда не напишите, потому что вам не заплатят, а вот за такой комментарий, написанный по методичке, вы получите свои 30 сребреников...