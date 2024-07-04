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Дагестан стал примером: Регионы России без депутатской поддержки стали запрещать никабы

Дагестан стал примером: Регионы России без депутатской поддержки стали запрещать никабы

3 июля муфтият Дагестана объявил временный запрет на ношение никаба до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

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