Врач назвала ТОП-4 продукта, замедляющих старение мозга

Продлить молодость мозга возможно при помощи особой диетыВрач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина в интервью для "Москва 24" рассказала о том, как можно сберечь остроту ума при помощи питания.
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