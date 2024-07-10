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«Яндекс Плюс» представит офлайн-квесты в четырех городах

«Яндекс Плюс» представит офлайн-квесты в четырех городах

Сервис «Яндекс Плюс» показал «Плюс Сити Квесты». Они уже появились в Москве, а в этих летом квесты планируют запустить в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани, говорится в поступившем в AdIndex сообщении.

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