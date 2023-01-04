НБА подтвердила нарушение правил у Донована Митчелла перед спасительным путбэком

Согласно официальному отчету НБА о двух последних минутах в матче «Кливленд» – «Чикаго» (145:134 ОТ), атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл нарушил правила перед тем, как забросить спасительный мяч, который перевел игру в овертайм.
Популярные статьи
- Матч «Денвер» – «Бостон» прервали на 35 минут после данка Роберта Уильямса, который повредил кольцо
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
Свежие комментарии