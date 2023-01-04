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НБА подтвердила нарушение правил у Донована Митчелла перед спасительным путбэком

НБА подтвердила нарушение правил у Донована Митчелла перед спасительным путбэком

Согласно официальному отчету НБА о двух последних минутах в матче «Кливленд» – «Чикаго» (145:134 ОТ), атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл нарушил правила перед тем, как забросить спасительный мяч, который перевел игру в овертайм.

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