НБА подтвердила нарушение правил у Донована Митчелла перед спасительным путбэком

Согласно официальному отчету НБА о двух последних минутах в матче «Кливленд» – «Чикаго» (145:134 ОТ), атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл нарушил правила перед тем, как забросить спасительный мяч, который перевел игру в овертайм.