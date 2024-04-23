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Антонов: американские санкции в отношении российского СПГ обречены на провал

Антонов: американские санкции в отношении российского СПГ обречены на провал

Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России обречено на неудачу, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, акцентировав, что американцы хотят доминировать на рынки СПГ.

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