Антонов: американские санкции в отношении российского СПГ обречены на провал

Стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России обречено на неудачу, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, акцентировав, что американцы хотят доминировать на рынки СПГ.
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