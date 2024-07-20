Ранние люди жили в Южной Америке более 20 000 лет назад

Недавние находки, сделанные в Аргентине, указывают на присутствие и эксплуатацию человеком крупных млекопитающих более 20 000 лет назад, бросая вызов предыдущим представлениям о том, когда люди впервые поселились в Северной и Южной Америке, сообщает «scitechdaily».