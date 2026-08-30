Госдума утвердила новые льготы для семей с детьми

МОСКВА (ИА Реалист). 29 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал третью часть законов, вступающих в силу в сентябре 2026 года.
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