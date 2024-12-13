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Ухаживания Градского, приемный сын, измены мужа. О чем молчала Нелли Кобзон до смерти Иосифа

Ухаживания Градского, приемный сын, измены мужа. О чем молчала Нелли Кобзон до смерти Иосифа

Нинель Дризина могла стать простым поваром, если бы не поездка в Москву к подруге семьи. В компании знакомых привлекательная девушка встретила Иосифа Кобзона, которому суждено было стать ее мужем на долгие 47 лет.

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