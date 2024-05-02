«Цель теракта согласована»: инаугурацию Путина планируют испортить Юлия СоколоваУкраинский источник, публикующий инсайдерскую информацию, сообщил об «обратном отсчете» до самого масштабного теракта 2024 года.
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