«Цель теракта согласована»: инаугурацию Путина планируют испортить

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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16 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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16 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
ПВО думаю будет готово к атаке, а что она будет, сомнений нет. Если что, я думаю в ответ в Киев тоже наши отправят подарочек с пряниками
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5 час.

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