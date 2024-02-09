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«Володя, что ты делаешь?» Путин рассказал о беседе с Зеленским. И спросил его про поддержку неонацистов

«Володя, что ты делаешь?» Путин рассказал о беседе с Зеленским. И спросил его про поддержку неонацистов

Путин впервые заявил о личном разговоре с Зеленским по поводу неонацистов Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном впервые заговорил о личном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским.

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