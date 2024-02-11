Эксперт Липов: из запрещенных соцсетей убрать данные можно, удалив аккаунт

Удалить данные из запрещенных социальных сетей можно. Директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов рассказал агентству «Прайм», как правильно это сделать В большинстве соцсетей есть функции «Деактивация аккаунта» и «Удаление аккаунта».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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