Эксперт Липов: из запрещенных соцсетей убрать данные можно, удалив аккаунт

Удалить данные из запрещенных социальных сетей можно. Директор по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов рассказал агентству «Прайм», как правильно это сделать В большинстве соцсетей есть функции «Деактивация аккаунта» и «Удаление аккаунта».