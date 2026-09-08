Осенние стихотворения: запах листвы, дождь и ностальгия

Осень пахнет мокрой листвой, дождём и воспоминаниями. Этот терпкий, влажный аромат будит в душе образы прошлого — школьные дворы, первые свидания, бабушкин сад, вечерние разговоры под шум дождя.
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