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Тедеско о «Спартаке»: «Этим составом можно претендовать на титул, учитывая, что парни еще прибавят»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил перспективы красно-белых в РПЛ. — Как думаете, у «Спартака» есть шансы побороться с «Зенитом» за золото в следующем сезоне, или питерцы слишком сильны? — Есть! Сто процентов.

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