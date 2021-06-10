Тедеско о «Спартаке»: «Этим составом можно претендовать на титул, учитывая, что парни еще прибавят»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил перспективы красно-белых в РПЛ. — Как думаете, у «Спартака» есть шансы побороться с «Зенитом» за золото в следующем сезоне, или питерцы слишком сильны? — Есть! Сто процентов.