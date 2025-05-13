В Госдуме перечислили циничные схемы мошенников против пенсионеров

Депутат Госдумы и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что преступники активно используют уязвимость пенсионеров, которых отличают доверчивость, нехватка цифровой грамотности и недостаточная осведомленность о современных схемах мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии