Деятельность сети подпольных игровых клубов пресечена полицейскими в Нижнем Новгороде

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с сотрудниками регионального следственного управления СК России задержали семь участников организованной группы.
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