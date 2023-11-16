«Накроет на 5 дней». Ученые предсказали опасный период для многих людей

С 22 по 26 ноября на Земле прогнозируют очередную магнитную бурю. Об этом рассказали на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, сообщает PRIMPRESS.