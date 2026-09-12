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Оперный певец Абдразаков посетил матч «Ак Барс» – «Металлург»: «У меня всегда была мечта – играть в хоккей. Но не было возможности купить себе обмундирование»

Оперный певец и народный артист России Ильдар Абдразаков в Казани посетил матч Фонбет чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Металлургом» (2:3 Б), который прошел 11 сентября.

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