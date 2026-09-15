Глава МИД Польши Радослав Сикорский, угрожавший накануне разгромить Россию силами Европы, пользуясь преимуществом в авиации, показал свою некомпетентность.
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