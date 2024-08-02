Ignio.com Рак. Ежедневный бизнес-гороскоп за 5 августа 2024 года

Нынче звезды пророчат неожиданные денежные поступления, что не может вас не порадовать. Даже если говорить в целом, у вас сейчас все достаточно ровно и стабильно на службе, следовательно, можно спокойно работать, не опасаясь какого-либо аврала.
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