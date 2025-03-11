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Торговый центр «Времена года» выставили на торги

Торговый центр «Времена года» выставили на торги

Он находится на Кутузовском проспекте, где раньше работали бутики Сhanel, Dior и Louis Vuitton. Как пишет РБК, объект и права требования к нему оценили в 21,7 млрд рублей Люксовый торговый комплекс «Времена года» на Кутузовском проспекте выставили на торги.

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