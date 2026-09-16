Белоусов наградил командира боевого корабля после инцидента с вертолетом ВВС Дании

Корвет "Сообразительный" © Александр Подгорчук/РИА Новости Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов наградил командира российского военного корабля, который выпустил две сигнальные ракеты по датскому вертолету.
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