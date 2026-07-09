Как приручают голубей

Домашние животные издревле выступают одними из ближайших компаньонов людей. Собаки, кошки, лошади, рогатый скот и курицы сыграли важную роль в истории человечества, но нельзя забывать и о домашних голубях — куда менее известных питомцах.
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