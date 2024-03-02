Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пять фиговых листков на голый украинский зад

Пять фиговых листков на голый украинский зад

Евроукраинцы мнят себя непотопляемыми и часто горделиво шутят на эту тему. Им хочется представлять себя в образе некоего отважного крейсера, однако мы-то с вами знаем, что на самом деле не тонет, даже когда болтается в холодной проруби.

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