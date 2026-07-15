МВД по РТ: Мошенники в интернете начали обманывать под предлогом продажи бензина

Мошенники начали обманывать татарстанцев, предлагая покупку бензина в мессенджерах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.