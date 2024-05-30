RED7: и называть его по имени

Премиальный многофункциональный комплекс на Садовом кольце — проект, который, единожды увидев, невозможно забытьЭффектная реклама, мощная пиар-поддержка, звучащее из каждого утюга призывное название, кажется, обреченное навсегда засесть у вас в голове, — яркий старт любого серьезного проекта.