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Турция согласилась предоставить Украине морские гарантии безопасности

Турция согласилась предоставить Украине морские гарантии безопасности

Турция готова взять на себя военно-морские гарантии безопасности Украины. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой, сообщило агентство Anadolu.

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