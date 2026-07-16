Турция согласилась предоставить Украине морские гарантии безопасности

Турция готова взять на себя военно-морские гарантии безопасности Украины. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой, сообщило агентство Anadolu.
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