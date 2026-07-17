Futures Tumble As Latest Chinese "DeepSeek Moment" Sparks Chip Meltdown A surprise breakthrough from Chinese AI startup Moonshot (which is now at the top of the Frontend code benchmark on Arena) rumbled through global markets, sending chip stocks reeling, as queasiness returned about the industry’s unprecedented spending spree (something we have been warning about for the past year).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии