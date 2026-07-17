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Zero Hedge

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Futures Tumble As Latest Chinese "DeepSeek Moment" Sparks Chip Meltdown

Futures Tumble As Latest Chinese "DeepSeek Moment" Sparks Chip Meltdown

Futures Tumble As Latest Chinese "DeepSeek Moment" Sparks Chip Meltdown A surprise breakthrough from Chinese AI startup Moonshot (which is now at the top of the Frontend code benchmark on Arena) rumbled through global markets, sending chip stocks reeling, as queasiness returned about the industry’s unprecedented spending spree (something we have been warning about for the past year).

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