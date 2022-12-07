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Юрист объяснила, когда попытка увеличить пенсию за счет стажа дает обратный эффект

Юрист объяснила, когда попытка увеличить пенсию за счет стажа дает обратный эффект

Современная формула расчета пенсий такова, что размер выплат зависит не столько от стажа, сколько от суммы индивидуального пенсионного капитала, заявила в интервью «Прайму» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

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