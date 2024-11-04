В Металлострое 39-летняя женщина упала на гололёде во дворе дома. Неудачно. Лицом вниз. Сломала нос.
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В Металлострое 39-летняя женщина упала на гололёде во дворе дома. Неудачно. Лицом вниз. Сломала нос.