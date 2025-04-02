ВДНХ приглашает полюбоваться весенними растениями

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына На аллеях, в скверах и садах ВДНХ начали распускаться цветы. Всего на главной выставке страны можно полюбоваться более чем миллионом разных растений, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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