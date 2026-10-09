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Царьград

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Юрий Ушаков обвинил Киев в срыве возможности новых переговоров

Юрий Ушаков обвинил Киев в срыве возможности новых переговоров

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев, пытаясь сорвать выборы в России, лишил стороны возможности немедленно возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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