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МОСИНФОРМ

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Молодежь Москвы приглашают на трансформационную игру

Молодежь Москвы приглашают на трансформационную игру

23 октября проект «Молодежь Москвы» проведет трансформационную игру «Карьера без страха. Перезагрузка».

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