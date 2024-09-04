ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Это не голосование, а дурдом какой то, опять купленные ставленники ЕР. КАкой смысл участия в этом дурдоме.Выборы в Мосгорду...
  • F I
    Дурдом крепчает не только в Еуропе...Недетская обида: ...
  • Маша Глага
    Точно. Ребёнку нужен врач.Певица Mia Boyka ...

Итальянский журналист назвал Россию ведущей страной в многополярном мире

Итальянский журналист назвал Россию ведущей страной в многополярном мире

Россия является ведущей страной в многополярном мире. Об этом 4 сентября заявил «Известиям» доцент кафедры политической философии и геополитики, консультант по стратегическому анализу, геополитике и международным отношениям, издатель и журналист Лоренцо Почини на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх