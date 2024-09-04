Итальянский журналист назвал Россию ведущей страной в многополярном мире

Россия является ведущей страной в многополярном мире. Об этом 4 сентября заявил «Известиям» доцент кафедры политической философии и геополитики, консультант по стратегическому анализу, геополитике и международным отношениям, издатель и журналист Лоренцо Почини на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).