Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин («Единая Россия») призвал в беседе с RT владельцев дачных участков внимательно проверять сообщения, которые поступают якобы от Росреестра.