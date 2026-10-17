Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин («Единая Россия») призвал в беседе с RT владельцев дачных участков внимательно проверять сообщения, которые поступают якобы от Росреестра.
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