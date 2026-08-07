В Севастополе вернут QR-коды на дешёвое топливо

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудил актуальные вопросы обеспечения города топливом. «Топлива по сниженной цене стало больше, но пока его всё равно не хватает на всех: из-за высокого спроса запасы на заправках быстро заканчиваются», — сообщил Развожаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии