«Дискотека Авария» и другие звезды зажгли на Дне Молодежи во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. В субботу Владивосток с размахом отметил День молодежи. Мероприятия прошли на набережной Цесаревича и площади Борцов за Власть СоветовВладивосток масштабно отпраздновал День молодежи-2024: более 60 тысяч гостей гуляли по развлекательным площадкам мероприятия, посетили огромную гастро-улицу и приняли участие в викторине-рекордсмене.
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