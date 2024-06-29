«Дискотека Авария» и другие звезды зажгли на Дне Молодежи во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. В субботу Владивосток с размахом отметил День молодежи. Мероприятия прошли на набережной Цесаревича и площади Борцов за Власть СоветовВладивосток масштабно отпраздновал День молодежи-2024: более 60 тысяч гостей гуляли по развлекательным площадкам мероприятия, посетили огромную гастро-улицу и приняли участие в викторине-рекордсмене.