Бербок: Путин «был бы рад» прекращению работы МУС из-за санкций Трампа

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что закрытие Международного уголовного суда (МУС) в результате санкций, введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом, могло бы обрадовать российского президента Владимира Путина.
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