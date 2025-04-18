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Масштабная ярмарка вакансий пройдет в ОЭЗ «Технополис Москва» 24 апреля

Масштабная ярмарка вакансий пройдет в ОЭЗ «Технополис Москва» 24 апреля

Ярмарка вакансий пройдет в Особой экономической зоне «Технополис Москва» 24 апреля. Более 30 высокотехнологичных предприятий представят более 900 вакансий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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