Масштабная ярмарка вакансий пройдет в ОЭЗ «Технополис Москва» 24 апреля

Ярмарка вакансий пройдет в Особой экономической зоне «Технополис Москва» 24 апреля. Более 30 высокотехнологичных предприятий представят более 900 вакансий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
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