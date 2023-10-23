ФСБ обвинила в экстремизме сторонника эрзянского государства

В Мордовии следователи возбудили уголовное дело в отношении соучредителя признанного нежелательным в России движения «Свободный Идель-Урал» Александра Болькина и других сторонников создания независимого эрзянского государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии