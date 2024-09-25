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Польскую тяжелоатлетку Доленгу придавило штангой из-за ошибки организаторов

Польскую тяжелоатлетку Доленгу придавило штангой из-за ошибки организаторов

Польскую тяжелоатлетку Мартыну Доленгу, которая является дочерью трехкратного чемпиона мира и бронзового призера летних Олимпийских игр 2008 года Марцина Доленги, придавило штангой на молодежном чемпионате мира из-за ошибки организаторов, передает РИА Новости.

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