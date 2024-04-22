Министр иностранных дел Малайзии посетит Китай

Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ -- По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Ван И глава МИД Малайзии Мохамад Хасан посетит Китай с официальным визитом с 23 по 25 апреля, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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