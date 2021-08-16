Западные аналитики: Путин получил Афганистан и Центральную Азию

Спички - не игрушкаПолитикаЗападные аналитики: Путин получил Афганистан и Центральную АзиюНе пропаганда. А факт, который констатируют военные аналитики, — Россия одержала оглушительную победу в Афганистане.Вернуться к статье254НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир УшкалТак это же надо быть идиотом чтобы противопоставить живых людей убийцам и ворам. ЭТОТ МИР С УМОМ КАМЕННОГО ВЕКА ЕЩЁ НЕ ВОШЁЛ В МИР СОЗНАНИЯ У НИХ мозги ещё прим матов и только!!!Ночной кошмарСам то понял, что написал?НШНина ШалеваТы бы пожил в этой стране, то тоже был бы с умом каменного века. Афганистану необходима помощь во всех отношениях.ВОВладимир ОреховАмеры ушли, оставив талибам все свое вооружение, фактически подготовив личный состав армии талибов, в которую влились большинство из военных армии свергнутого режима Авгана. Может, в этом главная хитрость амеров? По факту амеры в одночасье существенно вооружили талибов современным оружием и обеспечили подготовленным личным составом. Афганистан в одно мгновение приведен в состояние готовности к дальнейшей эскалации. По какому направлению? Китай, Пакистан, Иран вряд ли входят в эти направления. А вот вся северная граница Авгана … Это Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия (через Таджикистан) – бывшие советские республики, зона непосредственных интересов России, южная часть которой исторически тяготеет к исламу. Тревожно. Боже, спаси Россию!Владимир СмирновА зачем талибам "дальнейшая эскалация"? Они одержали СВОЮ победу в СВОЕЙ гражданской войне. Теперь они будут заниматься СВОЕЙ страной! Кроме того, у них вот-вот начнутся проблемы с ребятами из ИГИЛа! О какой экспансии можно говорить и ЗАЧЕМ им она? Кроме того, они прекрасно понимают, что России ничего не стоит нанести превентивный ядерный удар (в случае необходимости и который вытекает из новой ОБОРОННОЙ ДОКТРИНЫ РОССИИ - в рамках ОДКБ), чтобы превратить границу с Афганистаном в радиоактивную пустыню!SISergey IvanovАмериканцы действуют грамотно! Они развалили Украину, а теперь делают все, чтобы повесить ее на Россию. И пусть Россия платит! Чем больше она будет оплачивать Украину, Афганистан, Сирию, Венесуэлу... и бог знает что еще- тем больше будет нищать. Пока не исчезнет совсем. И Афганистан они оставили не афганцам. Они оставили его нам! И теперь поставили Россию в положение, когда она вынуждена платить! Напрасно наши идиот- патриоты хлопают в ладоши и показывают, как американцы позорно удирают. Очень скоро мы поймем, что это- мышеловка, поставленная на нас. Но будет уже поздно. Россия получит второй Афганистан. И с тем же результатом.SISergey IvanovИнтересно, какие таблетки принимал автор этого опуса, чтобы написать такое: «Не пропаганда. А факт, который констатируют военные аналитики, — Россия одержала оглушительную победу в Афганистане. Неожиданную для Запада, который ощутил себя «раздавленным» и «униженным» Позвольте спросить, какие же такие «оглушительные» победы одержала Россия? Она выиграла генеральное сражение? Разбила превосходящие орды бандитов- талибов? А может, наоборот, в союзе с талибами разбила правительственные войска? Так ведь они и сами бегом бегут сдаваться... Ни то, ни другое. Единственная победа России в том, что она победила себя, приняв талибов в Москве. Тех самых талибов, религиозных фанатиков, которых еще недавно считала врагами. Похоже, что это как раз Россия одержала оглушительное поражение, вступив в сговор с бандитами. Потому, что они оказались сильнее правительственных войск Афганистана. Ну, а кто выиграл? А выиграли американцы! Да, это они сбежали из Афгана, бросив горы оружия и техники! А Россия с мозгами курицы, эту наживку заглотила! И теперь кудахчет на весь мир о своей победе, к которой не приложила ни малейших усилий. Сейчас задача американцев в том, чтобы натравить эти вооруженные до зубов банды на Россию. Через Узбекистан или Таджикистан, например. Которые тут же напомнят Великой России о том, что мы братья и по- братски предложат русским занять места в окопах. Помните? Один раз это уже было! Вот такая наша оглушительная победа.Ночной кошмарНу что ты раскудазхтался? Путин, это тебе не старческое маразматическое Политбюро КПСС. Пока что он нигде не проиграл.карюкалов вячеславМда.НШНина ШалеваНу значит и у Вас куриные мозги, вы живете в российском курятнике, вот сидите на своем шестке и..карюкалов вячеславЭто точно.SISergey IvanovДа никак не получилось. Просто как катилось-так и катится под уклон...карюкалов вячеславЧеловек предполагает, а Бог располагает.карюкалов вячеславАприори.НШНина ШалеваАфганистан многострадальная!НШНина ШалеваАмериканцы постарались восстановить против нас население. Ну а если мы поработаем с Афганом и поможем составить им план по развитию экономики.. Это лучше, чем стрелять. Россию талибы встретили тепло, просят проехаться по Кабулу, что нет в городе ни убийств. ни насилия. А это наша победа против американцев. Просто страна слишком многострадальная, постоянно воюет, самим афганцам надоела военная жизнь в нищете.SISergey IvanovЧто, опять «поможем многострадальному...»? Не надоело еще помогать? И Нина, вот когда вы призываете «помочь»- не забывайте писать, кто за эту помощь будет платить. Лично я- не собираюсь. Другое дело, что меня не спросят. Просто взвинтят цены в магазине. А может, сначала поможем многострадальному русскому народу? В России? Мне вот глубоко наплевать на страдания афганцев. В конце концов, они сами себе такую судьбу выбрали. И американцев я не хочу побеждать! Кому- то из наших идиот- патриотов, конечно, приятно свое национальное самолюбие пощекотать. Мне- нет! Я хочу, чтобы мне в МОЕЙ стране жилось хорошо. А если американцы будут мне завидовать- пусть завидуют!Тимофеев ТимофеевВ одну воду не входят дважды.хватит. и не нужно недооценивать американских политиков. Говорим, что они всё бросили и побежали куда глаза глядят. А я считаю, что они просто оставили оружие , технику. хорошо обученную армию которая без боя перешла на сторону талибов. И это не Чечня. эта заваруха будет гораздо страшнее. А она будет!Тимофеев ТимофеевЭкий Вы страдалец!НШНина ШалеваСейчас есть экономические методы поднятие экономики.НШНина ШалеваИмеется в виду составить экономический план поднятие страны, У нас тоже такое было после 1917 года с приходом мировой Революции, после 2 мировых войн мы составляли экономический план подъема страны и нам в материальном плане никто никогда не помогал. Афганистан вытянет экономический подъем с заключением долгосрочных контрактов в любой сфере. К России гни относятся сейчас нормально. Им выгодно сотрудничать с нами....НШНина ШалеваАфган воюет постоянно много лет, привыкли спать с оружием, детей с младенчества приучают стрелять. Женщины до сих пор в паранже, ни науки, ни образования ничего нет в Афганистане. А помогать такой нищей и вооруженной стране необходимо помогать всем миром. Начина с ООН. Американцы там напакостили, пусть частично возвращают хоть какие то национальные богатства..НШНина ШалеваТалибы между прочим помнят, что мы там строили школы, больницы... И мы отличались от американских солдат своей Советской порядочностью. Наши отношение с АФганистаном могут только улучшаться.SISergey IvanovНе сомневаюсь! Пока мы будем платить- будут улучшаться! Как только деньги кончатся- воткнут нож в спину.НШНина ШалеваПо поводу бандитов спорная тема. В 1941 году, когда на нас напала Германия, нас немецкие генералы, Советский народ называли бандой! В частности, один генерал Гальдер писал жене:: "Мы сейчас должны выкурить из лесов русских бандитов...""". Это мы бандиты??? Проживая на этих местах тысячелетия? И мы бандиты. Только немецкий НЕДочеловек может такое сказать.Комментировать
Свежие комментарии