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Курские новости

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Книга о Курске победила в конкурсе «Книга года – 2026»

Книга о Курске победила в конкурсе «Книга года – 2026»

Книга Александра Коца основана на репортажах из курских деревень, блиндажей и лесополос и наполнена историями бойцов, признанными жюри конкурса «Книга года — 2026» самыми честными и пронзительными.

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