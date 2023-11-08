В центре Сочи вновь пытаются продать отель, построенный к Олимпиаде 2014 года

В центре Сочи вновь пытаются продать отель, построенный к Олимпиаде 2014 годаОтель «Звездный», расположенный в самом центре Сочи, в начале улице Гагарина напротив Центрального рынка, собственники - правительство Ленинградской области пытаются продать, как минимум, уже в пятый раз за последние три года.