В центре Сочи вновь пытаются продать отель, построенный к Олимпиаде 2014 года

В центре Сочи вновь пытаются продать отель, построенный к Олимпиаде 2014 годаОтель «Звездный», расположенный в самом центре Сочи, в начале улице Гагарина напротив Центрального рынка, собственники - правительство Ленинградской области пытаются продать, как минимум, уже в пятый раз за последние три года.
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